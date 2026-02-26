世界的に人気がある韓国発ガールズグループ「TWICE」の公式Xが2026年2月25日、メンバーのモモさんとジヒョさんのダンス動画を公開し、「どういう格好」などと驚きを集めている。米番組出演時の衣装で踊るも...「めっちゃ寒そう」TWICE公式Xは「BODY Gooo」などと投稿し、約17秒の動画を公開した。雪が厚く積もった街を背景にモモさんとジヒョさんが踊っている様子だ。後ろには着込んだ通行人が散見され、厳しい寒さが伺える一方、2