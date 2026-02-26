【『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会】 2月26日 開催 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、カプコンの「バイオハザード レクイエム」とのコラボが決定した。 これは本日2月26日に開催された「『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会」にて発表されたもの。USJでは様々な作品とのコラボを実施しており、同じくカプコンの作品としては「モンスタ