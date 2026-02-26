山形市の６０代の男性が、ＳＮＳで知り合った女性を名乗る人物などから現金およそ４２００万円をだまし取られるＳＮＳ型ロマンス詐欺がありました。 【写真を見る】女性を名乗るアカウントに好意を抱き...60男性が4220万円のSNS型ロマンス詐欺被害に「音楽を聴くだけで報酬がもらえる」と副業を勧められる（山形） 警察によりますと、山形市に住む６０代の男性が、去年１０月下旬にフェイスブックで女性を名乗るアカウントと知