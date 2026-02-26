山形市の６０代の男性が、ＳＮＳで知り合った女性を名乗る人物などから現金およそ４２００万円をだまし取られるＳＮＳ型ロマンス詐欺がありました。

警察によりますと、山形市に住む６０代の男性が、去年１０月下旬にフェイスブックで女性を名乗るアカウントと知り合いました。

その後、ＬＩＮＥなどでやり取りを続けるうちに、相手に好意を持つようになったということです。

女性を名乗るアカウントは、男性に「音楽を聴くだけで報酬がもらえる」と副業を勧め、その後教えられたサイトでは利益が出ていたということです。

すると、「もっと稼げる高収入タスクがある」と投資話をしてきました。

投資の先生を名乗る人物などが「指示に従えば資産が増える」などと誘導し、男性は去年１１月中旬から１２月下旬にかけ指定された口座に２８回にわたり、合わせておよそ４２２０万円を振り込みました。

その後もさらに現金を要求されたため男性が家族に相談し、騙されていることがわかりました。

警察は「会ったことのない人から金銭を要求されたら、すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。