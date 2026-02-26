【モデルプレス＝2026/02/26】乃木坂46が、4月8日に発売される41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによる新ビジュアルを公開した。【写真】乃木坂46、ミニ丈衣装から美脚披露◆乃木坂46、新ビジュアル公開同ビジュアルでは、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46、といった可憐でありながらも