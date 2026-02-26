乃木坂46（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/26】乃木坂46が、4月8日に発売される41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによる新ビジュアルを公開した。

【写真】乃木坂46、ミニ丈衣装から美脚披露

◆乃木坂46、新ビジュアル公開


同ビジュアルでは、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46、といった可憐でありながらも芯を持つ姿が印象的だ。先日グループは14周年を迎えたばかりで、5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズを開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。（modelpress編集部）

◆最新リリース情報


乃木坂46 41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』
発売日：2026年4月8日（水）

【Blu−ray付き】
初回仕様限定盤TYPE−A
初回仕様限定盤TYPE−B
初回仕様限定盤TYPE−C
初回仕様限定盤TYPE−D

【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）

【通常盤／CDのみ】
通常盤

【Not Sponsored 記事】