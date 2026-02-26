乃木坂46、池田瑛紗センター「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」選抜メンバーの新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/02/26】乃木坂46が、4月8日に発売される41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによる新ビジュアルを公開した。
【写真】乃木坂46、ミニ丈衣装から美脚披露
同ビジュアルでは、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46、といった可憐でありながらも芯を持つ姿が印象的だ。先日グループは14周年を迎えたばかりで、5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズを開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。（modelpress編集部）
乃木坂46 41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』
発売日：2026年4月8日（水）
【Blu−ray付き】
初回仕様限定盤TYPE−A
初回仕様限定盤TYPE−B
初回仕様限定盤TYPE−C
初回仕様限定盤TYPE−D
【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
通常盤
