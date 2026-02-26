機械工業部品のミスミグループを1万人規模の企業に成長させた本社名誉会長の三枝匡さん（黒岩）は2002年の社長就任時、ミスミが多角化戦略で始めた社内ベンチャーがことごとく失敗し赤字を垂れ流している実態を突き止めた。三枝さんはそこに、日本のベンチャーがアメリカや中国にまるで勝てない理由を見た――。（第2回／全2回）※本稿は、三枝匡『決定版 閉塞企業を甦らせる』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。撮影＝西田