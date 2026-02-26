昨年１１月から配信が始まったインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の大物ゲストにネットは驚きに包まれている。公式インスタグラムが２６日までに更新され、「収録後インタビュー」の動画がアップされた。「『松本人志と◯◯したい』に、田原総一朗さんが出演します」。ジャーナリスト・田原総一朗氏（９１）だ。グレーのニット姿の田原氏は、スタッフから出演した感想を問われると「久