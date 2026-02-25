ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2月24日、同社公式ブログを更新し、発売を控える『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版の推奨スペックについて明らかにした。発売日は3月19日。『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版推奨スペック公開！ 独自超解像“PICO”導入へすでにPlayStation 5で発売済みの『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』がWindowsで遊べるようになるという内容。Nixxes Softwareが移植作業