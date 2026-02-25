『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版推奨スペック公開！ 独自超解像“PICO”導入へ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2月24日、同社公式ブログを更新し、発売を控える『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版の推奨スペックについて明らかにした。発売日は3月19日。
すでにPlayStation 5で発売済みの『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』がWindowsで遊べるようになるという内容。Nixxes Softwareが移植作業を担当したことでNVIDIA DLSS 4、AMD FSR 4、Intel XeSS 2をサポートするほか、PC版では初めてアップスケーリング設定にPICO（Progressive Image Compositor）を導入。GuerrillaがDECIMAエンジン向けに開発した独自機能で、対応するすべてのグラフィックスカードで使用可能。ゲーム内で利用できるフレーム生成にも組み合わせられるという。
1440p 60fpsでの推奨構成はNVIDIA GeForce RTX 3070とかなりアフォーダブルで、高品質なグラフィックを多くの環境で楽しめそう。ただしストレージには150GBのSSDが要求されているため、インストールに備えてある程度の空き容量を確保しておくほうがよいだろう。
PC版『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のスペックを公開！3月19日（木）の発売日を前に、PC版ならではのグラフィックス機能や同日配信のPS5®版アップデート、PlayStation®ロゴをモチーフにした特典についてお届け！詳しくはこちら⇒ https://t.co/Dz8qxl7WQ3#DeathStranding2 pic.twitter.com/vvciedF64k- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) February 24, 2026
