好き勝手で自由、でもどこか憎めない――。又吉直樹が『徹子の部屋』で語ったのは、そんな父の破天荒すぎる素顔だった。息子の試合に来ても「お前が一番下手やったな」と言い放ち、決勝戦ではまさかの行動に出る。豪快で型破り、それでも「魅力のある人だった」と振り返る又吉。その言葉の奥ににじんだ、父への思いとは。又吉直樹○「お前が一番下手やったな」又吉直樹が小学生時代に言われた父からの言葉又吉は、24日放送のテレ