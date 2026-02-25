国公立大学の二次試験前期日程がきょうから始まりました。このうち山形大学ではきょう、4月から新たに設置される教育学部の試験が行われ、将来の教員を目指し、受験生が試験に挑みました。 【写真を見る】国公立大学二次試験前期日程はじまる教育学部設置の山形大学でも受験生が試験に臨む きょう県内では、山形大学、県立保健医療大学、県立米沢栄養大学、東北農林専門職大学の4校で二次試験の前期日程が始まりました。大塚美