ＪＸ金属は２５日の取引終了後、東邦チタニウムを簡易株式交換により完全子会社化すると発表した。６月１日を効力発生日とし、邦チタ１株に対してＪＸ金属０．７０株を割り当て交付する。邦チタは５月２８日付で上場廃止となる。ＪＸ金属は親子上場の関係を解消し、グループ全体の最適化を図る施策をより機動的に実行できるようにする。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。