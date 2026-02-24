アニコムホールディングスが朝安後切り返し６日続伸。２０２１年２月以来、約５年ぶりの高値をつけた。前週末２０日の取引終了後、１月度の月次経営パラメーターを発表した。正味収入保険料が５５億２９００万円（前年同月比６．７％増）と増収基調が続いており、買い安心感が広がったようだ。保有契約件数は１３８万１３４９件（同８．８％増）となった。 出所：MINKABU PRESS