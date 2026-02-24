「今シーズン寄っていたアプローチになぜかミスが増えるようになった」。そんな心あたりがある人は要注意。寒さによって枯れてしまったなどの芝の変化にご用心！ 冬芝からもきちんとミートして距離感をしっかり合わせる技をヒントに、ベタピンにつけよう！ グリップはしっかり体はリキまない握り方 寒さによって無意識にリキみがちな季節。体全体のリキみはミスの原因になりますが、グリップだけはし