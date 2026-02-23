【モデルプレス＝2026/02/23】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）と田中樹が、2月21日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。松村北斗の「第49回日本アカデミー賞」のトリプル受賞を祝福する場面があった。【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優◆SixTONES高地優吾＆田中樹、松村北斗のトリプル受賞祝福この