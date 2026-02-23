SixTONES、松村北斗＆森本慎太郎の「日アカ」授賞式登壇受け6人での出席熱望「2人もいたらあと4人も変わらないよね？」

SixTONES、松村北斗＆森本慎太郎の「日アカ」授賞式登壇受け6人での出席熱望「2人もいたらあと4人も変わらないよね？」