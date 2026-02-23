22日の壮行試合は1安打ソフトバンクの柳田悠岐外野手は23日にサンマリンスタジアム宮崎で行われる野球日本代表「侍ジャパン」との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」を欠場する。試合前練習に不参加。プレーボールを待たずに球場を後にした。この日は、ウォーミングアップには参加していたものの、その後にベンチへ下がった。打撃練習には参加せず、試合開始約1時間前にタクシーで球場を離れた。乗車の際に「大丈夫です