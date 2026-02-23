日本における犬の誘拐の扱いについて 日本ではあまりニュースに取り上げられませんが、日本でも犬の誘拐事件は増加傾向だと言われています。その目的は、転売・繁殖犬にする・自宅で飼う・虐待する・飼い主への嫌がらせ・謝礼金目的・放置（虐待）と勘違いして保護したなど、さまざまです。 ペット誘拐は、日本の法律では主に「窃盗罪」・「器物損壊罪」・「動物愛護管理法違反」に問われます。また逃げたペットを飼い主