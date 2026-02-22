ダイソーでお買い物中、バッグ売り場で見つけたこちらの商品。シンプルなデザインのハンドバッグかと思いきや、実は立派なリュックサックに展開する優れもの。収納力はもちろん、見た目以上に機能が充実していて至れり尽くせり。軽量でコンパクトに持ち運べるので、旅行先や普段のお買い物などにもおすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コンパクト折りたたみリュック価格：￥550（税込）サイズ（約）：42cm×3