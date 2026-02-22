100均で買えるレベル超えてるって！折りたたみなのに機能充実！買って大正解だったリュック

ダイソーでお買い物中、バッグ売り場で見つけたこちらの商品。シンプルなデザインのハンドバッグかと思いきや、実は立派なリュックサックに展開する優れもの。収納力はもちろん、見た目以上に機能が充実していて至れり尽くせり。軽量でコンパクトに持ち運べるので、旅行先や普段のお買い物などにもおすすめですよ♪

商品情報

商品名：コンパクト折りたたみリュック

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：42cm×31.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480846637

これダイソーで買えていいの！？優秀な折りたたみリュックをGET

ダイソーをパトロール中、バッグ売り場で見つけたこちらの商品。ただのバッグかと思いきや、想像以上に多機能な優秀グッズだったのでご紹介させてください！今回購入してきたのは、その名も『コンパクト折りたたみリュック』。お値段は￥550（税込）。ぱっと見はハンドバッグのようですが…

展開するとリュックサックに！かなりコンパクトな状態から、約42cm×31.5cmまで大きく広がります。

機能が充実してる！ダイソーの『コンパクト折りたたみリュック』

両サイドには、缶やペットボトルなどが入るメッシュポケットが。

そのポケットの内側には、便利なループが付いています。カラビナやスプリングコードなどを組み合わせて、自転車の鍵やICカードなどの管理に最適です。

フロントにあるポケットにはファスナーが付いており、スマホなどのすぐに取り出したい小物の収納にもってこいです。

そしてメインの収納はたっぷり大容量！A4の封筒に文房具、スマホやポーチなどもまとめて入ります。

内ポケットも付いているので、筆箱やメガネケースなどの収納に◎カバンの中を整理整頓できるのは嬉しいですよね。

肩紐は幅広タイプで食い込みにくく、裏面はメッシュになっています。長さ調整も可能なので、至れり尽くせりなアイテムです。

今回はダイソーの『コンパクト折りたたみリュック』をご紹介しました。

シンプルな見た目に反してかなり機能的なアイテム。超コンパクトになるわけではありませんが、軽量なので持ち運びしやすいです。

行きは折りたたんでカバンに収納しておいて、旅行先の街歩きや、帰りの荷物が増えた際に使用するととても便利です。また、エコバッグ代わりにしたりと普段のお買い物でも活躍しますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。