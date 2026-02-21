チャンピオンシップ（イングランド2部）第33節が21日に行われ、コヴェントリーは敵地でウェスト・ブロムウィッチ（WBA）と対戦した。フランク・ランパード率いるコヴェントリーは序盤戦の快進撃もあり、ここまで勝ち点「62」を積み上げ、首位に立っている。前節は2位ミドルズブラとの直接対決を制し、4試合ぶりの白星を手にした。そして、今節は21位に低迷するWBAと対戦。坂元達裕が右サイドのMFでスタメン出場を飾った一戦