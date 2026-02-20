リンクをコピーする

ＮＹ金時間外取引５０００ドル台にしっかりと乗せる、地政学リスクによる安全資産買いで 東京時間16:12現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5038.00（+40.60+0.81%）