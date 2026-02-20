インターネットイニシアティブは、MVNOサービス「IIJmio」で「15ギガプラン ステップアップキャンペーン」を開始した。「15ギガプラン」に変更すると、データ容量5GBが進呈される。期間は3月30日まで。 期間中、ギガプランの「音声SIM」と「音声eSIM」で、2ギガ／5ギガ／10ギガプラン→15ギガプランに変更すると、5GBのデータ容量がもらえる。 キャンペーン開始日は本日20日だ