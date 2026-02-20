乾燥した不毛の大地と考えられてきた月の表面に、実は「水」が存在していることは、近年の観測によって確実視されつつあります。2020年にはNASA（アメリカ航空宇宙局）が、当時運用していた成層圏赤外線天文台「SOFIA（ソフィア）」の観測によって、月面の太陽光が当たる場所で水分子（H2O）を検出したと発表しました。月面の太陽光が当たる領域で水分子を初めて検出、月面全体に分布している可能性も（2020年10月27日）しかし、極