藤枝明誠（めいせい）高校（静岡県・藤枝市）のバスケットボール部で、男子部員ら3人が女子高校生のわいせつ動画を拡散していた事件が発覚した。 報道によると、3人が共謀して2025年5月から6月にかけて女子高校生のわいせつな動画を撮影したうえ、他の部員らに拡散したとして、同年12月に男子部員らが児童ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検された。 静岡地検は3人のうち2人を静岡家裁に送致し、残る1人を福岡地検へ移送し