藤枝明誠（めいせい）高校（静岡県・藤枝市）のバスケットボール部で、男子部員ら3人が女子高校生のわいせつ動画を拡散していた事件が発覚した。

報道によると、3人が共謀して2025年5月から6月にかけて女子高校生のわいせつな動画を撮影したうえ、他の部員らに拡散したとして、同年12月に男子部員らが児童ポルノ禁止法違反の容疑で書類送検された。

静岡地検は3人のうち2人を静岡家裁に送致し、残る1人を福岡地検へ移送したという。なお、3人のうち実際に撮影を担当した1人は退学処分になったとも報道されている。

藤枝明誠高校のバスケットボール部は全国高等学校バスケットボール選手権大会（通称「ウインターカップ」）に2022年・2023年と2年連続で4強入りするなど、「強豪」として知られるだけに、今後の対応が問われることになるだろう。

児童ポルノ禁止法違反の罰則は？

法律上、女子高校生（18歳未満の少女）のわいせつ動画を撮影する行為は「児童ポルノの製造」に該当し、他の生徒に拡散する行為は「児童ポルノの提供」に該当する。

児童ポルノ禁止法（※）は、児童ポルノの製造・提供の両方について、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の罰則を定めている（7条2項・3項）。

※正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

今回のケースにおいて男子部員らが20歳未満の少年であるとしても、一定の責任能力が認められれば刑事責任を問われる可能性はある。他方で男子部員らは20歳に満たない少年であるため、少年法による保護的処遇との両方の視点から、今後の措置が検討されることになる。

書類送検とは何か

本件において男子部員らに対して行われた「書類送検」とは、警察が捜査を終えた事件について、被疑者の身柄を拘束せずに、事件書類と証拠のみを検察庁に送致する手続きを指す。

在宅のまま捜査が進められる「在宅事件」の典型例で、被疑者が任意の取り調べに応じ、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合に、この形がとられる。

少年事件の場合には、原則的に、その後検察官から家庭裁判所へ送致され、審判手続へと進むことになる。

逮捕との違い

なお、本件では逮捕は行われなかったが、書類送検と逮捕とは何が異なるのか。「逮捕」は被疑者の身柄を拘束し、警察署内で取り調べを行う強制処分だ。

少年が逮捕された場合には、まずは警察のもとで最大72時間身柄が拘束される。その後、検察官は原則として「勾留に代わる措置」を請求しなければならない（少年法43条1項）。

この措置は成人事件の「勾留」に代わるもので、少年は警察署ではなく「少年鑑別所」に収容される。少年鑑別所は、処罰のための施設ではなく、少年の性格や生活環境などを専門家が調査・鑑別するための施設だ。身体拘束期間は原則10日間で、延長は認められていない（少年法44条3項）。

その後、事件は原則として家庭裁判所に送致される（少年事件は全件送致主義）。家庭裁判所は、さらに詳しい調査が必要と判断した場合、「観護措置」を決定することがある。

観護措置とは、家庭裁判所が審判の準備として少年の身柄を確保し、調査官による生活環境や更生可能性の調査を行うための措置である。観護措置がとられた場合、少年は引き続き少年鑑別所に収容され、原則2週間、必要があればさらに2週間延長されることがある（最大4週間）。

一方、書類送検では被疑者（少年）は自宅で通常の生活を送りながら、必要に応じて検察庁や家庭裁判所に出向いて事情聴取や審判を受ける。身柄拘束がないため、学校や生活への影響は逮捕に比べて小さい。

今後の流れは？

家庭裁判所では、調査官の調査や審判を通じて、教育・保護を目的とした保護処分（例：保護観察、少年院送致など）を行う必要性を判断する。

重大事件で16歳以上の少年が関与する場合など、検察への逆送致（少年法20条）という例外を除き、成人のような公開刑事裁判に直ちに進むわけではなく、非公開の審判手続で処遇が決定される。

焦点となるのは、最終的に保護処分が必要か、それとも不処分で足りるかだ。成人事件では「有罪か無罪か」「有罪であるならどのような刑罰が科されるか」が問われるのに対し、少年事件では「再非行防止に最適な保護・教育とは何か」が問われることになる。