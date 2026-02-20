この記事をまとめると ■ドラレコ映像は警察から求められても原則は任意提出である ■裁判所の文書提出命令や保険会社の協力義務には注意が必要 ■編集や切り取りは厳禁で生データ提出が信用性を左右する 警察への提出は「任意」で提出義務はないが…… いまや多くの新車に装着され、もはやクルマには「現代の必需品」となったドライブレコーダー（ドラレコ）。かつてはタクシーやトラックなど商用車の装備だったが、あおり運転