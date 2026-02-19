【大“電動化”時代到来！特集「バッテリー」】スマホやEVをはじめ、バッテリーは生活のあらゆる場面に入り込み、いまや私たちの暮らしはそれなしには語れないといっても過言ではありません。一方で、身の回りの製品を見渡すと、当然ながらバッテリーは機種ごとに専用設計となっていることが多く、使える範囲が限られてしまうのも事実。もしひとつのバッテリーを、複数の道具で共有できたとしたらどうでしょうか。そんな「バッテリ