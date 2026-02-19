Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月19日は、これ1台で最大5台を同時に急速充電し、GaNPrime採用の小型設計で持ち運びもスマートな、Anker（アンカー）の「615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品