Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月19日は、これ1台で最大5台を同時に急速充電し、GaNPrime採用の小型設計で持ち運びもスマートな、Anker（アンカー）の「615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)（電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 1ポート 延長コード 0.9m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro MacBook Pro Android 各種 その他機器対応（ホワイト） 5,990円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

1台で最大5台同時急速充電できる、Ankerの万能電源タップ「615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)」が14％オフ！

デスク周りの充電問題を一掃。Anker（アンカー）の「615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)」は、最大5台を同時に急速充電できる65W出力に対応する万能電源タップ。GaNPrime採用の小型設計で持ち運びもスマートなアイテムが14％オフとお買い得です。

本製品は、これ1台で最大5台を同時に急速充電できる電源タップです。USB-CやUSB-Aポートに加えAC差込口も備え、合計最大65W出力に対応。ノートPCからスマートフォン、タブレットまでまとめて給電できます。出張や外出先でも電源周りをコンパクトにまとめられるのが魅力です。

GaNPrime採用で、小型・高出力・安心設計を実現。ケーブル内蔵で持ち運びがスマートに

Ankerの独自技術GaNPrime技術を採用し、小型化と超高出力を両立。発熱を抑えつつ効率的で安全な電力供給を実現しています。

0.9mのケーブルを本体に内蔵しているため、別途電源コードを持ち歩く必要がないのも嬉しいポイント。バッグにそのまま入れてもかさばらず、会議室やカフェでもすぐに設置できます。安全性に配慮した設計で、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応します。

最大5台同時充電＆65W高出力を備え、GaNPrime採用の小型設計とケーブル内蔵で持ち運びも快適。「615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)」は、デスク環境を一段アップデートする1台です。

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)（電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 1ポート 延長コード 0.9m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro MacBook Pro Android 各種 その他機器対応（ホワイト） 5,990円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月19日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp