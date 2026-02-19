ふるさと納税の返礼品は、食べ物やお酒、日用品といった特産品などその土地ならではの品物が用意されていることが多いです。なかには、旅行券や有名メーカーの家電が返礼品として受け取れるふるさと納税もあります。人気の商品がお得に手に入るとうれしいですよね。 しかし、15万円の寄附の返礼品としてもらった掃除機の定価が4万円だったら、本当にお得なの？ と疑問に思ってしまうのではないでしょうか。