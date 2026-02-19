西日本〜東日本では空気の乾燥が続いています。今日19日は、関東では昨日18日から湿度が急降下しています。火の取り扱いに引き続きご注意ください。関東で乾燥が急激に進む今日19日は、関東では昨日18日に比べ、湿度が大幅に低下しています。冬型の気圧配置が強まり、山越えの乾燥した空気が流れ込んでいるためです。昨日18日の午前11時は関東の湿度は50%前後でした。今日19日の同時刻は20%台の所が多く、さいたま市で16%、東京都