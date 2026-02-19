º£Æü19Æü¤Î´ØÅì¤Ï¼¾ÅÙ¤¬ºòÆü¤ËÈæ¤ÙµÞ·ã¤ËÄã²¼¡¡À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤Ï¶õµ¤¤Î´¥ÁçÂ³¤¯
À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü19Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏºòÆü18Æü¤«¤é¼¾ÅÙ¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë°ú¤Â³¤¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤Ç´¥Áç¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤à
º£Æü19Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏºòÆü18Æü¤ËÈæ¤Ù¡¢¼¾ÅÙ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»³±Û¤¨¤Î´¥Áç¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ºòÆü18Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤Ï´ØÅì¤Î¼¾ÅÙ¤Ï50%Á°¸å¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü19Æü¤ÎÆ±»þ¹ï¤Ï20%Âæ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç16%¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç¤Ï18%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ï¹¤¯¶õµ¤¤Î´¥ÁçÂ³¤¯
´ØÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü19Æü11»þ¸½ºß¤Î¼¾ÅÙ¤Ï50%°Ê²¼¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°36%¡¢Âçºå39%¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç´¥ÁçÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷¤Î¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥é¥«¥é¶õµ¤¡¡Ã¦¿å¤Ë¤âÃí°Õ
¶õµ¤¤¬´¥¤¯¤È¡¢ÂÎ¤«¤é¤â¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ ¼¼Æâ¤Ç¤Ï²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Î¤É¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Î¤É¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Åß¤Ç¤â¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Ã¦¿å¾É¾õ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ö¼ê¤ä»Ø¤ÎÈéÉæ¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤¹¤ë¡×¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤¬Ç´¤ë¡×¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤äµ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¡Ö¤á¤Þ¤¤¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
