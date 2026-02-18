アマゾンジャパンは2月17日、Amazon.co.jp上で販売する対象の紙書籍において、最大45%をポイントで還元するキャンペーンを開始した。実施期間は03月02日(月) 23時59分まで。Amazon、めずらしく紙書籍を対象に最大45%のポイントフェア開催 - 3月2日まで電子書籍のKindleではなく、紙書籍を対象に実施するポイント還元キャンペーン施策。Amazonマーケットプレイス、Amazonアウトレット、Kindle商品、Audible商品は対象外となっている