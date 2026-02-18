【たかはたまさお 木彫り風 FIGURE COLLECTION】 2月下旬発売予定 価格：500円(全5種) バンダイはカプセルトイ「たかはたまさお 木彫り風 FIGURE COLLECTION」を2月下旬に発売する。価格は500円で、全5種。 本商品はイラストレーター・たかはたまさお氏のデザインを木彫り人形で再現したような雰囲気を持つフィギュア。PVC製だが木製を再現した彩色を施している。