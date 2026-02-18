昨年12月30日に3回忌を迎えた歌手の八代亜紀さん（享年73）。昭和歌謡界を彩った八代さんの歌声はいまも多くのファンを魅力しているが、そんな八代さんの尊厳、ファンの思いを踏みにじるような騒動が昨年4月に起こった。その発端は、鹿児島市に本社を構えるレコード会社「ニューセンチュリーレコード」だ。「同社は昨年4月に『八代亜紀 お宝シリーズ 第一弾 忘れないでね』と題したベストアルバムを発売したのですが、これに生前の