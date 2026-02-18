新たな「3列シート車」に期待感トヨタは2026年2月11日、北米で新型SUV「ハイランダー」のBEV（バッテリー電気自動車）モデルを世界初公開しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。ハイランダーは2000年に登場したミドルサイズSUVです。日本においても「クルーガー」の車名で2007年まで販売が続けられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「3列シートSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）