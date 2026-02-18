アンカー・ジャパンは2月18日、着脱式デュアルスピーカーを搭載したホームシアタープロジェクター「Soundcore Nebula P1」を発表した。スピーカーはバッテリーを内蔵したBluetooth接続で、好きな場所にワイヤレスで設置できる。プロジェクター部は縦長で狭い場所にも設置でき、投影角度が自由に調整できる。価格は149,900円ですでに販売中。3月2日23時59分まで初回セールとして、Amazonでは30%ポイント還元、Anker Japan公式オンラ