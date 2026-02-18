レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、人種差別発言を受けたことを非難した。レアル・マドリードは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグでベンフィカと対戦し、50分に決めたヴィニシウスのゴールが決勝点となり、敵地ながら1−0で先勝した。しかし、この試合ではヴィニシウスが得点を決めた後に見せたセレブレーションが発端と