実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日までに自身のSNSを更新。消費減税について言及した。高市早苗政権は、飲食料品の消費税を2年間停止する案を検討している。第1次高市内閣は18日午前の臨時閣議で総辞職する。首相は夜に官邸で記者会見し、衆院選で訴えた「責任ある積極財政」や、2年限定の飲食料品消費税ゼロの検討、インテリジェンス（情報活動）機能強化に向けた「国家情報会議」の創設など政策実現への考え方を