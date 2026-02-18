2月8日投開票の衆院選で、惨敗を喫した中道改革連合。責任を取る形で野田佳彦・斉藤鉄夫両共同代表が辞任し、13日には小川淳也氏が新たな代表となることになった。【写真】ちょっと怖い…お辞儀の角度もタイミングも同じ、AIではない2人産経新聞とFNNの合同世論調査では、新たなスタートを切った中道改革連合の支持率は前回調査から0.8ポイント増の7.6％。野党の中では最も支持率を集める結果となった。「しかし、中道を支持す