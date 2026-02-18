パシュートでの銅メダル獲得が話題を広げている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子団体パシュートが現地時間2月17日に行われ、日本は銅メダルを獲得した。メンバーの一人としてチームを牽引した高木美帆は、これで通算10個目のメダル。姉・菜那さんと合わせた「高木家の五輪メダル数」が13個に達したことが話題となっている。【写真】妹・美帆さんの銅メダルに歓喜！大はしゃぎの姉・菜那さんをチ