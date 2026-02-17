歌手の天童よしみ（71）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。踏切の音を聞くとやってしまうことを明かし、共演者からも賛同の声が上がった。この日は「一流ミュージシャン大集結！」として、ミュージシャンが多数出演。「ついつい出てしまう職業病」というテーマで、天童は「踏切のカンカンカンの音に合わせて、ハモったり…自然に出てくる」と語った。すると俳優の石丸幹二は「