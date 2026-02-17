ロッテは17日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「糸満市立米須小学校」を訪問し、冨士隼斗投手および大聖投手が交流活動を行ったと発表した。5・6年生の児童44名を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施。児童たちは選手とのふれあいを通じて、野球の楽しさや魅力を体感した。冨士投手と大聖投手によるキャッチボールのデモンストレーションでは、「速い！」「音がすごい！」といっ