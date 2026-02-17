スズキ「新ジムニー」に注目！2025年11月4日、スズキは軽SUV「ジムニー」の一部改良モデルを発売しました。初代ジムニーは1970年に登場。当時存在した「ホープ自動車」というメーカーの「ホープスターON型」と呼ばれる軽4WD車をベースにして開発されました。【画像】超カッコいい！ これが「新ジムニー」です！（30枚以上）当時はまだSUVという言葉はなく、4WD乗用車のラインナップもほとんどない時代で、そのなかで軽自動車