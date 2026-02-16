2月16日、アニメ『名探偵コナン』の公式サイト及び青二プロダクションから毛利蘭役の声優である山崎和佳奈が体調不良を理由に当面の間、活動休止することが発表された。復帰時期や目処は不明で、代役として『ONE PIECE』のナミ役として知られる岡村明美が代役を務める。 参考：安室透役の後任・草尾毅はこれ以上ない適任『名探偵コナン』抜擢の背景にある声色の一致 山崎は『ONE PIECE』でナミの義姉・ノジコ役を担当して