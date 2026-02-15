[2.15 オランダ・エールディビジ第23節](スタディオン・フェイエノールト)※20:15開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 13 シュテファン・ベンダDF 4 渡辺剛DF 15 ジョーダン・ボスDF 20 M. DeijlDF 21 アネル・アフメドジッチMF 6 ファン・インボムMF 7 ヤクブ・モデルMF 23 アニス・ハジ・ムーサMF 28 ウサマ・タルガリンMF 32 アイメン・スリティFW 9 上田綺世控えGK 37 M. BergerGK 39 リアム・ボシンDF 2 バート