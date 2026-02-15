日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が９日、『お育ちの良い芸人ＳＰ』と題して、水川かたまり（空気階段）、ニシダ（ラランド）らが出演した。三四郎小宮浩信（４２）も登場。「中学受験して」芸能人の子息も多く通う「成城学園」に入学したことを明かした。運動会では、「竹中直人さんが綱引き…、三浦知良さんが走ってる…」と芸能人だらけの豪華すぎる思いでを振り返った。父親は「東京大学で働いてて。今はもう…。具体