ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「世界仰天ニュース」に新レギュラー加入 中居正広氏のファンは嘆き… SixTONES 三四郎 小宮浩信 テレビ 作家 人材 田中樹 Kis-My-Ft2 ザ！世界仰天ニュース Smart FLASH 「世界仰天ニュース」に新レギュラー加入 中居正広氏のファンは嘆きも 2026年1月6日 21時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中居正広の降板から1年が経った「仰天ニュース」についてFLASHが取り上げた 6日の放送で新レギュラーが発表されると分かり、ファンからは嘆きの声も 「どんどん中居くんの気配が消されていくようで悲しい」といった声も 記事を読む